Українці повертаються на свята - потік на кордонах із ЄС зріс майже вдвічі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
За інформацією прикордонників, упродовж кількох днів добовий пасажиропотік фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників, хоча у листопаді та на початку грудня він становив близько 50 тисяч осіб.
"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним... Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського Союзу, де з 25 грудня розпочинається період різдвяно-новорічних свят і вихідних", - зазначають у ДПСУ.
Як зауважили у відомстві, найбільше пасажиропотік зріс у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у Закарпатській області.
У цьому зв'язку у ДПСУ нагадують, що на сьогодні сусідні Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 віднесені МОЗ України до так званої червоної зони. Особи, які в’їжджають з цієї зони, зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома». Водночас не підлягають самоізоляції особи, які не досягли 12 років, ті, хто має негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян.
Державна прикордонна служба України також нагадує, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України, і просить громадян ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди вони прямують.
фото: ДПСУ