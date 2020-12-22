Українці повертаються на свята - потік на кордонах із ЄС зріс майже вдвічі

Пасажиропотік на кордоні значно зріс, причому переважну більшість мандрівників становлять українці, які повертаються з ЄС на період свят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією прикордонників, упродовж кількох днів добовий пасажиропотік фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників, хоча у листопаді та на початку грудня він становив близько 50 тисяч осіб.

"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним... Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського Союзу, де з 25 грудня розпочинається період різдвяно-новорічних свят і вихідних", - зазначають у ДПСУ.

Як зауважили у відомстві, найбільше пасажиропотік зріс у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у Закарпатській області.

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У цьому зв'язку у ДПСУ нагадують, що на сьогодні сусідні Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 віднесені МОЗ України до так званої червоної зони. Особи, які в’їжджають з цієї зони, зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома». Водночас не підлягають самоізоляції особи, які не досягли 12 років, ті, хто має негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян.

Державна прикордонна служба України також нагадує, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України, і просить громадян ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди вони прямують.

фото: ДПСУ