Рожкова та Сологуб позиваються в ОАСК проти Ради Національного банку

До Окружного адміністративного суду Києва надійшли позови від першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба проти Ради НБУ стосовно порушення трудової дисципліни.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба ОАСК.

"ОАСК просять визнати протиправними та скасувати рішення Ради Національного банку України, що датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба", – йдеться в повідомленні.

Позивачі просять суд скасувати рішення Ради НБУ про порушення трудової дисципліни.

Суд вирішує питання про відкриття проваджень за позовами.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри їй і Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.