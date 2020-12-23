Як телеканали дотримувалися мовних квот у жовтні-листопаді

Як повідомляє пресслужба медіарегулятора, раніше Національна рада розповідала про результати моніторингу 9-ти загальнонаціональних телеканалів, цього разу було опрацьовано дані моніторингу ще 19 телеканалів, передає Укрінформ.

«На каналах «Еспресо», «НЛО», «Індіго», «М1», «ХСпорт», «Рада», «Прямий», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Піксель TV», «ZOOM» частка програм українською мовою у час із 7:00 до 22:00 становила 100%. Найменший показник був зафіксований у телеканалів «НТН» – 85% і «Ентер фільм» – 81%», - сказала членкиня Національної ради Олена Ніцко.

Регулятор оприлюднив дані моніторингу дотримання мовних квот загальнонаціональними телеканалами у жовтні – листопаді / Фото: nrada.gov.ua

Як зазначається, чинне законодавство встановлює вимогу для загальнонаціональних телеканалів транслювати щонайменше 75% передач українською мовою.

Стосовно випусків новин, то всі телеканали, які готують новинні програми, випускали їх 100-відсотково державною мовою. Водночас, відповідно до закону, встановлено вимогу про щонайменше 75% передач новин державною мовою.

Моніторинг телевізійних каналів проводиться упродовж тижня і обчислюється як загальнотижневий обсяг мовлення, а також у проміжках часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00.

Ніцко нагадала, що 17 грудня був підписаний меморандум про співпрацю між Національною радою та уповноваженим із захисту державної мови. Цей документ сприятиме посиленню державотворчих і консолідаційних функцій української мови, а також поліпшенню якості мовлення державною мовою на телевізійних і радіоканалах.​