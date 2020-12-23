МЗС ініціює пільги на консульські послуги для українців за кордоном

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо встановлення пільг окремим категоріям громадян України при сплаті консульського збору за вчинення консульських дій в українських закордонних дипломатичних установах.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

«Удосконалення консульських послуг для українців за кордоном є одним із моїх пріоритетів. Сьогодні ми зробили черговий крок у цьому напрямі - уряд України підтримав пропозицію МЗС надати пільги окремим категоріям громадян при оформленні закордонних паспортів та наданні нотаріальних послуг. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи у рамках категорій 1 і 2, особи з інвалідністю І і ІІ груп та діти з інвалідністю зможуть отримати ці послуги безкоштовно», - зазначив міністр.

За його словами, підтриманий урядом відповідний проєкт закону незабаром буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

У МЗС додали, що законопроєкт створює правові підстави для безоплатного оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ груп, дітям з інвалідністю.