МЗС ініціює пільги на консульські послуги для українців за кордоном

МЗС ініціює пільги на консульські послуги для українців за кордоном

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо встановлення пільг окремим категоріям громадян України при сплаті консульського збору за вчинення консульських дій в українських закордонних дипломатичних установах.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

«Удосконалення консульських послуг для українців за кордоном є одним із моїх пріоритетів. Сьогодні ми зробили черговий крок у цьому напрямі - уряд України підтримав пропозицію МЗС надати пільги окремим категоріям громадян при оформленні закордонних паспортів та наданні нотаріальних послуг. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи у рамках категорій 1 і 2, особи з інвалідністю І і ІІ груп та діти з інвалідністю зможуть отримати ці послуги безкоштовно», - зазначив міністр.

За його словами, підтриманий урядом відповідний проєкт закону незабаром буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

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У МЗС додали, що законопроєкт створює правові підстави для безоплатного оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ груп, дітям з інвалідністю.

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