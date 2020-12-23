Дещиця сподівається на відкриття ще двох-трьох українських генконсульств у Польщі

У Польщі в останні роки значно зросла кількість українців, тому для забезпечення громадян України належним і якісним консульським обслуговуванням необхідно відкрити ще два-три генконсульства в РП.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Очікуємо, що вже невдовзі вдасться відкрити генконсульство України у Вроцлаві. Намагатимемося якнайшвидше налагодити його функціонування. Об’єктивною є потреба відкриття ще однієї-двох консульських установ на заході і півночі Польщі, наприклад у Щецині та Познані»,- повідомив Дещиця.

Український дипломат нагадав, що в липні цього року відкрито нове приміщення консульського відділу посольства, де можна приймати більшу кількість осіб у комфортніших умовах. Крім того, в українських консульствах у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні дещо розширено склад консульських працівників. Утім, в умовах значного зростання кількості українців в РП цього вже недостатньо.

Дещиця також повідомив, що разом із генеральними консульствами, із врахуванням почесних консульств офіційний Київ має українські представництва у 13 із 16 воєводств Польщі.

«Було б непогано розширити консульську присутність України у Підляському (Білосток), Вармінсько-Мазурському (Ольштин) та Свентокшиському (Кєльце) воєводствах. Сподіваємося, що вдасться відкрити українські представництва і там», - зауважив дипломат.

За його словами, інститути почесних консулів дуже допомагають. На їх базі українські дипломати проводять, зокрема, виїзні консульські обслуговування громадян України.

«Це відбувається у Вроцлаві, Лодзі чи Зеленій Гурі. У майбутньому хочемо проводити такі виїзні обслуговування у більшості почесних консульств», - констатував Дещиця.

Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року кількість українців в РП становила понад 1,3 мільйона. З початком локдауну у березні до України повернулося понад 150 тис. громадян України. Водночас у літній період спостерігалася висхідна тенденція до повернення українців на роботу до Польщі.

Фото: Польське радіо