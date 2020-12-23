Міжнародна «схема» приносила шахраям €10 мільйонів щомісяця - Нацполіція

Нацполіція спільно з Офісом генерального прокурора і колегами з ФРН викрили міжнародну шахрайську "схему" з місячним оборотом у 10 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

“10 млн євро щомісяця, сотні потерпілих та понад мільйон доларів готівки - правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему, на якій заробляли українці”, - йдеться у повідомленні.

До масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні українці та іноземці, які, за інформацією правоохоронців, з 2017-го до 2020 року залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені вебресурси.

Як уточнюють у поліції, ця схема працювала наступним чином: інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів - банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів; інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

“Коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колцентрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку - додатково 15% від суми отриманих коштів. Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми”, - пояснюють правоохоронці.

Зазначається, що більшість потерпілих - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Зокрема, правоохоронці ФРН отримали численні звернення про привласнення коштів. Тож працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень і колцентрів у Сербії та Болгарії, 9 причетних осіб затримали.

У НПУ вказують, що орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро.

“Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували”, - поінформували у поліції.

Як установлено, роль українців полягала у керівництво роботою сайтів, виведенні коштів через підконтрольні фірми та легалізація в межах країни.

“18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. За результатом виявили та вилучили: грошові кошти в еквіваленті понад мільйон доларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи”, - уточнили в поліції.

Зазначається, що на рухоме та нерухоме майно (у тому числі елітні автомобілі) загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти.

Протиправну діяльність у рамках міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Серед міжнародних партнерів - Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга (ФРН).