У Києві ділки видурили через криптогаманці понад $3 мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували "бізнес" двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ, орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Ті телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.
Зазначається, що зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі онлайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про «зростання» у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.
За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії.
За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні криптогаманці понад 3 мільйони доларів США.
Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.
Вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).
Тривають слідчі дії.
фото: СБУ