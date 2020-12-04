У Києві ділки видурили через криптогаманці понад $3 мільйони

Правоохоронці блокували у Києві діяльність угруповання, яке привласнювало кошти інвесторів, імітуючи участь в електронних торгах на міжнародних фондових біржах. Шахраї встигли вивести через анонімні криптогаманці понад 3 мільйони доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували "бізнес" двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ, орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Ті телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

Зазначається, що зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі онлайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про «зростання» у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.

За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії.

За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні криптогаманці понад 3 мільйони доларів США.

Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).

Тривають слідчі дії.

фото: СБУ