У Харкові викрили три шахрайські «колцентри» з мільйонними оборотами

Поліція у Харкові викрила групу зловмисників, які під виглядом працівників банків ошукували громадян і таким чином щомісяця отримували понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«Припинили діяльність злочинної групи детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого 29 вересня 2020 року за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у період з червня до грудня 2020 року зловмисники організували у Харкові три «колцентри».

У Харкові викрили шахрайські «колцентри» / Фото: npu.gov.ua

Як зазначається, «оператори» здійснювали телефонні дзвінки клієнтам банків та, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до карткових рахунків. Надалі шахраї заволодівали наявними на карткових рахунках коштами потерпілих, здійснюючи їх переказ на підконтрольні членам групи рахунки.

Потім гроші переводилися на територію держави-агресора та вже у формі криптовалюти поверталися в нашу країну.

Діяльність групи була організована за усіма правилами роботи справжніх колцентрів, і з цією метою були підшукані відповідні офісні приміщення, придбана комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, здійснювалася робота по підбору адміністраторів, операторів та спеціалістів з програмного забезпечення, їх навчання.

За інформацією поліції, при цьому здійснювався постійний контроль за виконанням поставлених «планів» ошукування громадян. Зокрема, правопорушники широко використовували клієнтську базу однієї з банківських установ, заснованих державою-агресором, яка діяла на території нашої держави.

Загалом до діяльності «колцентрів» було залучено понад 100 осіб, а місячний прибуток зловмисників перевищував 7 мільйонів гривень.

14 грудня детективи, оперативні працівники ДВБ за силової підтримки спецпризначенців Управління «КОРД» та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели 14 одночасних обшуків у «колцентрах» та у помешканнях організаторів й активних учасників групи. У результаті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом.

«Після завершення комплексу всіх необхідних першочергових слідчих дій та остаточного з’ясування ролі кожного зі співучасників буде вирішено питання про перекваліфікацію дій правопорушників за ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів», - указують у поліції.

Досудове розслідування триває.