У Києві два "колцентри" вимагали неіснуючі борги

У столиці працівники поліції припинили незаконну діяльність двох колекторських «колцентрів», за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко, передає пресслужба Нацполіції у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Як повідомив Крищенко, останнім часом до поліції стали надходити заяви від громадян щодо телефонних погроз від так званих колекторських фірм.

«У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники поліції Києва за підтримки управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури міста встановили кілька законспірованих колцентрів, з яких здійснювалися дзвінки громадянам з погрозами та вимогами повернення коштів неіснуючих боргів. Дзвінки надходили і до людей, які не мали жодного юридичного відношення до таких фінансових зобов’язань», - поінформував він.

Крищенко уточнив, що правоохоронці вже встановили близько 60 осіб, які там працювали та безпосередньо телефонували людям, і наразі всі вони допитані, з ними проводяться необхідні слідчі дії.

У рамках досудового розслідування було проведено низку обшуків за адресами офісних приміщень фінансових компаній та місцем проживання основних фігурантів. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи із персональними даними громадян та готівку.

Слідчі столичної поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) ККУ.

За такі протиправні дії Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

«Після проведення необхідних процесуальних дій, відповідних експертиз та встановлення усіх обставин слідчі будуть погоджувати з процесуальними керівниками повідомлення про підозру зловмисникам», - додав Крищенко.