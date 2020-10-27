CБУ блокувала ще два колцентри, які обкрадали банківські рахунки

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних колцентрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два «представники» інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.

Оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед «клієнтів» колцентрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок чоловік персоналу.

CБУ блокувала діяльність двох нелегальних call-центрів / Фото: СБУ

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні колцентри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.