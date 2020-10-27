CБУ блокувала ще два колцентри, які обкрадали банківські рахунки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два «представники» інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.
Оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед «клієнтів» колцентрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.
За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок чоловік персоналу.
CБУ блокувала діяльність двох нелегальних call-центрів / Фото: СБУ
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні колцентри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.