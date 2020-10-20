СБУ блокувала колцентр, який крав гроші з банківських рахунків

На Волині кіберфахівці СБУ блокували діяльність організованої групи, учасники якої крали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за кордоном.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, злочинну схему організували п’ятеро жителів іншої області. Підпільний колцентр вони обладнали в офісному приміщенні у центрі Луцька і залучили штат із кількох десятків операторів. Зловмисники телефонували клієнтам і, представляючись співробітниками фінустанов, виманювали дані про CVV-коди, номери банківських рахунків, пін-коди до платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських коштів ділки переказували гроші на підконтрольні їм рахунки.

СБУ блокувала колцентр, який крав кошти з банківських рахунків/ Фото: СБУ

За оперативними даними, учасники групи викрадали щомісяця майже півмільйона гривень.

Під час обшуків у приміщенні колцентру і за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

Провадження розпочато за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчиненні за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.