На Львівщині Служба безпеки України попередила знищення комерційною структурою унікальної екології курортного Трускавця.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що через бездіяльність бізнесменів понад 20 інженерних споруд Трускавецького басейну мінеральних вод були в аварійному стані”, - йдеться у повідомленні.

СБУ не дала ділкам залишити Трускавець без «Нафтусі» / Фото: СБУ

Зазначається, що зловмисники також свідомо порушували порядок використання та охорони надр, що призвело до забруднення родовищ і створило екологічну небезпеку в регіоні. Експлуатацію низки цілющих свердловин типу «Нафтуся» було припинено.

За висновками профільних експертів, така діяльність могла призвести до знищення статусу Трускавця як всесвітньо відомого курорту.

Крім того, перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців Трускавецької міськради та інших державних структур. За попередніми даними слідства, чиновники вносили завідомо неправдиві дані до звітних документів щодо користування надрами. Вони умисно занижували обсяги спеціального водокористування, що могло завдати збитки місцевому бюджету на 0,5 мільйона гривень щорічно.

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Правоохоронці провели виїмку документів у міській раді Трускавця, Львівській геологорозвідувальній експедиції, Басейновому управлінні водних ресурсів та Державному агентстві водних ресурсів. Їх попередній аналіз свідчить, що кінцевим власником комерційних структур, що експлуатували свердловини, є народний депутат однієї з політичних партій. Вилучена документація буде додана до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ