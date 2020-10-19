СБУ з початку року нейтралізувала 460 кібератак і 20 хакерських груп

Служба безпеки України з початку року нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об’єкти інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, за цей період також заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися зі злочинною метою, та діяльність 20 хакерських угруповань.

В СБУ уточнили, що серед масштабних спецоперацій, пов’язаних із цифровими сервісами, – викриття несанкціонованого втручання у роботу Державної податкової служби. Зокрема, викрито конвертцентр з обігом до 15 млрд грн, через який окремі підприємства ухилялися від сплати податків.

"Загалом за 9 місяців за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 408 кримінальних проваджень. Із них – 106 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України). За цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 громадян і засуджено 3 особи", - поінформували у відомстві.

Як наголошується, інший напрям кібербезпеки – протидія ботофермам, які поширюють деструктивний контент, зокрема з РФ. Із січня зусиллями СБУ було нейтралізовано 16 мереж потужністю понад 60 тисяч ботів.

В СБУ зауважили, що подібні ботоферми значно активізувалися напередодні місцевих виборів, тож спецслужба активно протидіє інформаційним фейкам, антидержавній пропаганді та сепаратизму в інтернеті. Загалом у 2020 році за матеріалами СБУ розпочато 42 справи за злочини проти основ національної безпеки, 24 осіб засуджено.

Як повідомлялося, СБУ вживає заходів щодо блокування заборонених російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple. Відповідні звернення вже направлені до цих компаній.