Нестача кисню при «ковіді»: лікар радить по 18 годин лежати на животі

Для покращення сатурації хворим на COVID-19 слід 18 годин на добу проводити лежачи на животі.

Про це розповів директор КНП «Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1» Тарас Василик в інтерв’ю Укрінформу.

«…Один із прийомів покращення сатурації, насичення легеневої тканини киснем, - це поза пацієнта на животі. Хворим із дихальною недостатністю треба проводити до 18 годин з 24 на животі», - зазначає Василик.

За його словами, не менш важливо таким хворим дотримуватись дієти.

«Я регулярно проводжу обхід хворих і інколи просто вражений культурою харчування. Нещодавно спостерігав, як пацієнтка в лікарні може собі дозволити з’їсти до пів літра олів’є, яке принесли з дому. Питаю, чим не влаштовує лікарняна зупка, а жінка пояснює: мовляв, не викидати ж салат, який приніс чоловік. Зрозумійте, коли організм хворий, а ми ще їмо м’ясо, майонез та іншу "важку" їжу, то він змушений виділяти багато енергії для її перетравлення, а не для боротьби з інфекцією», - наголошує лікар.

Для відновлення організму після коронавірусної інфекції фахівець радить більше бути на свіжому повітрі, виконувати дихальну гімнастику, інгаляції, содові і парові ванночки. Обов’язково - велика кількість теплого пиття.

Як повідомлялося, станом на 22 грудня в Україні лабораторно підтверджено 979 506 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останню добу 8 513.