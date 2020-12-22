Тарас Василик, керівник першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська

Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1 приймає хворих на COVID-19 з весни. Тоді першим викликом для медичного закладу стала потреба облаштувати ще одну приймальню, адже тут працює єдиний у місті травматичний пункт. Розмежувати зони довелось терміново. Так само оперативно тут нещодавно вирішували питання подачі кисню, адже зниження температури повітря поставило під загрозу ефективне лікування пацієнтів.

Керівник першої міської Тарас Василик переконаний, що для хворих на COVID-19 подача кисню є найважливішим у процесі лікування, а для того, щоб здолати наслідки коронавірусу, людина має переглянути свій спосіб життя і поставити власне здоров’я у пріоритет.

ТЕПЕР ЛІКАРНЯ ПОТРЕБУЄ СТІЛЬКИ Ж КИСНЮ НА ДОБУ, ЯК МИ ВИКОРИСТАЛИ ЗА ВЕСЬ МИНУЛИЙ РІК

- Сьогодні в Івано-Франківську констатують зменшення захворюваності на коронавірус після напруженого листопада. Ваші медики відчули полегшення в роботі?

- Звичайно. Госпіталізація пацієнтів помітно зменшилась,ситуація покращилась. Якщо ще 10 днів тому у нас було до 190 хворих, то сьогодні – 112. Учора з пневмоніями до нас поступили 11 пацієнтів, а ще недавно ми приймали 40 хворих на день. Тенденція – позитивна. А тому в нас з’явилась можливість переосмислити ситуацію, провести кадровий перерозподіл, переглянути забезпечення…

- Рук вистачає в лікарні ?

- Наш медперсонал, що задіяний у медичних бригадах для допомоги пацієнтам із підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19, налічує близько 190 осіб.

Розуміємо, що фахівець для забезпечення кисню має бути в команді, як і водій, який возить матеріали для дослідження, як і ліфтер та інші фахівці. Тепер ми збільшили кількість ліжко-місць до 200 за рахунок відділення дитячої клінічної лікарні. За контрактом у нас працюють викладачі медуніверситету, педіатри, медсестри та інші лікарі.

Так, у березні, коли почалась епідемія, ми справді відчули величезне навантаження і психологічну напругу. Тоді довелося зібрати всі сили в кулак, стати більш відповідальними, бо ми зіткнулись з невідомою недугою. Люди почали звільнятись, просити усілякі відпустки, навіть без збереження зарплати. Так, нам треба було вмовляти людей залишитись. Вони боялись за свої родини, за дітей, здоров’я. Сьогодні я можу лише подякувати усім, хто з перших днів епідемії зрозумів, що наше головне покликання – допомагати людям, а тому залишились і працювали.

Тепер ми маємо протоколи, адаптувались до ситуації, навчились працювати оперативно й злагоджено, єдиною командою. Підтримку з боку місцевої влади і волонтерів відчуваємо досі. Багато допомагають інтерни. Допомога від Івано-Франківського медуніверситету суттєва, співпраця – чудова. Тепер пацієнтів з коронавірусом і підозрою у нас лікують у чотирьох відділеннях. До того ж працює хірургія, травматологія та у цілодобовому режимі - єдиний у місті травмпункт для дорослого населення.

Для цього нам навесні довелось зробити розмежування зон. Разом із місцевою владою ми ухвалили рішення в оперативному порядку облаштувати ще один заїзд в лікарню з пандусом. Кошти отримали одразу.

Водночас, провели термінові роботи для забезпечення ліжко-місць киснем. Цю проблему ми почали вирішувати ще у квітні. Тепер у лікарні 93 ліжка мають доступ до кисню. Хочу зауважити, що концентратори є різні: для одного або двох пацієнтів. Так само киснева точка може бути для двох пацієнтів. Ми намагаємось кожне ліжко облаштувати кисневою точкою, для цього нещодавно розпочали роботи зі встановлення газової установки, яка буде працювати за зовсім новою, сучасною системою подачі кисню.

- А проблем у доставці кисню до лікарні не відчуваєте? Адже використання його зросло в рази…

- Ми й подумати не могли про такі обсяги кисню. Якщо торік ми використали 1,2 т, то тепер стільки ж лікарня використовує за добу. Коли ще не працювало калуське підприємство, то кисень возили лише зі Львова і були попередження про можливі перебої. На щастя, обійшлося.

Коли обсяги кисню почали зростати, ми побачили проблему намерзання редукторів у системі. Скажу чесно, у жовтні ситуація нас просто шокувала, коли надворі трохи впала температура. Кисень у системі є, в кріоциліндрах - теж, а в кінцевій точці тиск кисню був настільки малий, що ставив під загрозу життя хворих. Об’єм використання кисню збільшувався, а з ним наростали сніг та ожеледь на трубі.

Що ми тільки не робили: чистили, гріли, дули на ті труби. Нічого не помагало. Звернулись до колег зі Львова, Києва. Порадили ставити теплоприймачі. Все встановили за пів дня. Через деякий час ситуація повторюється. Тоді викликали фахівців, встановили систему обігріву і все стабілізувалося. Та ми розуміємо, що це обладнання застаріле, його необхідно замінити і для цього ставимо нову установку.

- Випадок на Львівщині, коли пацієнти загинули через вимкнення електропостачання, змусив керівників лікарень переглянути роботу системи енергоживлення. Як вона працює у вашій лікарні?

- У нас є джерела безперебійного живлення, які дозволяють працювати лікарні після знеструмлення до години-півтори, зокрема й підтримувати роботу апаратів ШВЛ. Наш заклад є у другій категорії енергозабезпечення, тобто є резервні трансформаторні станції. Дизельна система ще не запущена. Більш нагальною потребою стала нова система подачі кисню.

АНТИБІОТИКИ – НЕ ПАНАЦЕЯ

-Нещодавно міський голова Франківська Руслан Марцінків дав вказівку збільшити у лікарнях запаси антибіотиків. З ними є проблема?

-Так, ми стараємось закупити зараз більшу кількість фармацевтичних препаратів. Антибіотики – це незначна частина того, що потрібно нашим хворим. Проблем із ліками поки немає, але є побоювання, що ситуація може змінитись. Насамперед, це пов’язують з коливанням курсу валют із наступного року.