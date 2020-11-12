При COVID-19 треба зробити шість аналізів крові - лікарка

Щоб обрати спосіб лікування, людям із симптомами COVID-19 потрібно робити 6 аналізів крові.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

«Аби визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше – висота температури і її регульованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге – сатурація, вона має бути не нижчою 94%. Третє – 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування», - розповіла Гук.

За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнюючих факторів (судомний синдром тощо).