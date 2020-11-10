Лікарка радить при COVID-19 не поспішати робити КТ та пити антибіотики

Людям із симптомами COVID-19 не слід поспішати і при температурі трохи вище 37 градусів вживати антибіотики, а також заздалегідь робити КТ.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

«Антибіотики не повинні бути у вільному продажу, як і інші сильнодіючі препарати на кшталт гормональних чи кроворозріджувальних… Але якщо лікар клінічно відчуває, що вже час давати антибіотик чи гормон, то мав би виписати препарат і спостерігати пацієнта або відправити до лікарні. А у нас все у вільному доступі, й спробуй сьогодні щось купи – цілої низки препаратів не дістати, все розкупили про запас, щоб приймати, ледве температура перевалить за 37... Перші 5-7 днів варто ставитися до хвороби як до звичайного вірусного процесу, який ми у своєму житті переживали не раз. Далі, якщо зберігається висока температура (вище 39°), вона погано реагує або зовсім не реагує на жарознижувальні, – це вже привід здати аналізи та розбиратись, чи не розвиваються ускладнення», - розповіла Гук.

Вона зазначила, що аби визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше – висота температура і її регульованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге – сатурація, вона має бути не нижчою 94%. Третє – 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування.

Лікар додала, що хворим не слід заздалегідь робити і КТ, оскільки процент ураження легень не є об’єктивним показником.

«Якщо пацієнт позитивний за ПЛР, ми знаємо діагноз або немає сумнівів, чим людина хворіє, бо є втрата смаку, нюху тощо, то КТ не має ніякого значення. Його взагалі не треба призначати – він не несе інформації щодо тактики лікування пацієнта з ковід», - зауважила Гук.

За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру до 38,5, якщо немає супутніх ускладнюючих факторів (судомний синдром тощо).

«Дайте організму попрацювати, не заважайте йому, він зробить всю роботу без ускладнень… Пийте 2-3 літри на день рідини – трав’яні чаї, воду, приймайте вітаміни С і Д, цинк (схем вже багато опубліковано). Висока температура після 5-7 дня – це вже привід, але ще не ознака, що все погано. Ми бачили випадки, коли і 2 тижні висока температура трималася без ускладнень. Та якщо пацієнт на телефонному супроводі, усім буде спокійніше, якщо здасть аналізи після 7-го дня. Єдиний виняток – якщо у перші 5 днів є симптоми, що не вкладаються у ваш досвід вірусної інфекції, такі як кровохаркання, сильна задишка, набряки ніг. Тоді треба здати раніше», - радить Гук.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 842 нових випадків COVID-19.