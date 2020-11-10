До весни полегшення не чекаємо: лікарка каже, що Україна лише на шляху до піку епідемії

На відміну від країн, де під час другої хвилі коронавірусу фіксують меншу кількість тяжких випадків, Україна на шляху до піку епідемії, і значного полегшення ситуації до весни лікарі не очікують.

Таку думку висловила в інтерв’ю Укріформу лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

"У країнах, де раніше почалися спалахи, повідомляють, що друга хвиля менш смертоносна і кількість тяжких випадків зменшується. Я поки цієї закономірності не відчуваю, ми у різних «хвильових» зонах перебуваємо. У нас поки що наростають кількість і тяжкість. Адже при будь-яких вірусних захворюваннях – хоч на грип, хоч на дифтерію – 10% випадків будуть тяжкими. Досягаємо епідеміологічного піку. Здавалося, ми вже пережили його навесні. У порівнянні зі звичайним життям, ми вирішили, що найстрашніше вже відбулося. А зараз до піку наближаємося, потім піде спад, хоча до весни значного полегшення не чекаємо», - зазначила Гук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, зокрема за добу 10 179.