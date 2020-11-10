В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19 і вони постійно мутують – пульмонолог

Перебіг COVID-19 при повторному інфікуванні може бути і у важкій, і у легкій формі.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням «Київської міської клінічної лікарні №17» Світлана Гук, яка сама двічі перехворіла на коронавірус.

«Зараз на території України циркулюють кілька штамів. Геном коронавірусу містить 30 000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, якісь мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта розповсюдження варіантів коронавірусу. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують. Так, штамів багато, я вже хворіла на COVID-19 двічі – з усіма ознаками, і між захворюваннями 4 місяці минуло. Тобто це не той випадок, коли щось недообстежили і недолікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені трапився інший штам», - розповіла Гук.

За її словами, вперше вона хворіла класично – з високою температурою, сильною слабкістю. Вдруге значно легше, оскільки перехресний імунітет «все ж таки існує».

«Може, навіть не звернула б уваги, якби нас на роботі не тестували кожні два тижні. І коли отримала результат, поміряла температуру, виявила 37,6. А доти вважала, що то я просто втомилася. Але, на жаль, чула й про випадки, коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше. Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Впливають властивості організму, вірусу і його вражаюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією й аналізують», - зазначила лікарка.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.