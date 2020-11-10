Пульмонолог: Якщо знизився рівень кисню у крові - лягайте на живіт

Якщо пульсоксиметр показує знижений рівень кисню в крові, треба лягти на живіт – і кровопостачання покращиться.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу лікарка-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням «Київської міської клінічної лікарні №17» Світлана Гук.

«Бажано мати на родину хоч один пульсоксиметр і звірятися з ним… Використовуємо на теплих пальчиках, без поспіху, дівчатам – без шелаку на нігтях. І коли пульсоксиметр показує занижений рівень, лягайте на живіт. Це не жарт – це прон-позиція, це відомий прийом (анестезіологи добре про нього знають), який призводить до перерозподілу кровообігу в легенях і покращує оксигенацію тих задніх відділів, які найчастіше вражаються при ковіді. Навіть якщо немає ще пневмонії, полежати на животі раз на годину 15-20 хвилин – то неважко, а кровопостачання покращите і якісь негативні процеси, ймовірно, не розвинуться», - розповіла Гук.

За її словами, лікарі щодня спостерігають ефект цієї прон-позиції, коли заходять у червону інфекційну зону.

«Якщо за пульсоксиметром 95 – через дві хвилини лежання на животі маєте 97-98, щонайменше 4-5% наростає лише від зміни пози», - зауважила лікарка.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.