Держстат нарахував за десять місяців 8 350 смертей від COVID-19

За січень-жовтень 2020 року від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні померли 8 350 людей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За десять місяців 2020 року з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19 померли 8 350 осіб, у 7 954 з них вірус був ідентифікований, у 396-ти – неідентифікований.

Загалом, в Україні за вказаний період померли 485 734 особи. Зокрема, від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб; від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи; від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб; від хвороб органів травлення – 19 557 осіб; від грипу і пневмонії – 6 818 осіб; від хвороб нервової системи – 3 580 осіб; від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб; від туберкульозу – 2 441 особа; від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи; від цукрового діабету – 1 728 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-жовтень 2020 року померли 23 043 українці. У тому числі внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 3 185 осіб; від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 335 осіб; від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 839 осіб; від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 251 особа; від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 675 осіб; заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 5 198 осіб; загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 1 122 особи.