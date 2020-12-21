Прикордонники передали у музей бойовий автомобіль з позивним «Бронежаба»

Це перший броньований автомобіль, яким волонтери у 2014 році забезпечили Луганський прикордонний загін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив на церемонії передачі в Києві заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, автомобіль став першим в історії прикордонного відомства броньованим автомобілем, який врятував життя великої кількості прикордонників.

Передача бойового автомобіля (позивний - Бронежаба) / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Сердюк наголосив, що 2014 рік для прикордонників став найтрагічнішим – тоді втратили 70 побратимів. На сьогодні залишається невідомою доля ще 5 прикордонників. «У нас тоді не було броньованої техніки, яка б могла захистити життя наших воїнів. І волонтери разом з підприємцями Миколаївського тепловозного заводу прийняли рішення і надали нам допомогу у вигляді двох автомобілів, які працювали у Луганському прикордонному загоні», - сказав він.

За словами Сердюка, цей транспортний засіб зберіг життя багатьом прикордонникам. Автомобіль, крім того, що перевозив продукти, боєприпаси, допомагав відбивати напади у випадку загострення обстановки. «Вони обладнані просто, але це були перші в історії прикордонної служби броньовані автомобілі, які врятували велику кількість життів. Всього таких автомобілів було два і один з них ми передаємо музею, який далі зможе зберігати пам’ять про подвиг прикордонників», - зазначив він.

У свою чергу генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук підкреслив, що правда про цю війну на Донбасі, про події, які відбувались, буде збережена. «Цей автомобіль буде знаходиться тут і буде розповідати всю правду, яка відбувалась на кордоні у 2014 році», - сказав він.

Як повідомлялося, від початку війни на Донбасі загинули понад 2,6 тис. військовослужбовців Збройних сил України.