Найвищі COVID-показники – у Києві та семи областях

Станом на 21 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, Черкаській, Запорізький Чернігівській, Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 667,4 на 100 тис. населення за останні 14 днів, Черкаській області - 655,3 та Запорізькій - 646.

Також високий рівень захворюваності у Чернігівській (587,5), Київській (539,3), Одеській (538,3), Миколаївській (500,9), Сумській (477,6), областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 391,3 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 40,9% станом на 20 грудня.

У Києві цей показник - 48,7% станом на 20 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (68,2%), Одеській (52,5%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.