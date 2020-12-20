У держбюджеті-2021 удвічі збільшена допомога для людей з інвалідністю - депутат

У державному бюджеті на 2021 рік удвічі збільшено допомогу для людей з інвалідністю.

Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і до 100% - для категорії Б 1-ї групи. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в коментарі Укрінформу.

“В бюджеті на 2021 рік уряд вдвічі збільшив допомогу для найбільш незахищених категорій – людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає з 75% до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і з 50% до 100% - для категорії Б 1-ї групи”, - зазначила Третьякова.

Вона назвала позитивним зрушенням, що «надбавка за доглядом для дітей всіх вікових груп зросла до 150% з січня 2021 року та до 200% із січня 2022 року”.

“Це може слугувати гарним знаком, що держава починає розуміти, що кожна людина – вища цінність в суспільстві, а не просто через заяви Президента у своїй виборчій програмі. Тому так можна сказати, що соціальна підтримка в Україні нарешті дійсно стає соціальною», – сказала народний депутат.

Як повідомлялось, Верховна Рада 15 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік.