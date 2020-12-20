В Україні - 8 325 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 20 грудня лабораторно підтверджено 964 448 випадків COVID-19, з них за останню добу - 8 325.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб; летальних випадків –116; одужало 6 626 осіб; здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні захворіла 964 448 осіб; одужало 581 162 особи; летальних випадків – 16 585; проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні зафіксували 11 742 випадки коронавірусу.