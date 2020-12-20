Епіфаній каже, що молодь за останні десять років стала менше відвідувати храми

За останні десять років кількість вірян серед молодих людей знизилася на 15%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

«Час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов. Тобто кожному священнику та архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися», – сказав очільник Православної церкви України.

Він додав, що церква намагається «запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча б мінімум» в духовній практиці.

«Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити та будуть дієвими членами церкви», – вважає митрополит.

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Нагадаємо: митрополит Епіфаній очолив новостворену Православну церкву України в грудні 2018 року у віці 39 років.