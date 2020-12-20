Епіфаній каже, що молодь за останні десять років стала менше відвідувати храми

Епіфаній каже, що молодь за останні десять років стала менше відвідувати храми

Укрінформ
За останні десять років кількість вірян серед молодих людей знизилася на 15%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

«Час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов. Тобто кожному священнику та архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися», – сказав очільник Православної церкви України.

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Він додав, що церква намагається «запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча б мінімум» в духовній практиці.

«Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити та будуть дієвими членами церкви», – вважає митрополит.

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Нагадаємо: митрополит Епіфаній очолив новостворену Православну церкву України в грудні 2018 року у віці 39 років.

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