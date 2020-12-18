МОЗ розширило перелік країн «червоної зони» до 47

МОЗ розширило перелік країн «червоної зони» до 47

Список
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 18 грудня цей показник становить 410,9.

До червоної зони віднесено 47 країн, серед яких Італія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Швеція, Латвія, США, Грузія, Молдова та інші, а також 12 країн, дані щодо яких відсутні.

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Водночас у зеленій зоні опинилися Польща, Велика Британія, Німеччина, Канада, Іспанія, Франція, Греція, Білорусь, Бельгія, Південна Корея, Єгипет, Таїланд, Австралія та ін.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за час пандемії лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, зокрема за добу 12 630.

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