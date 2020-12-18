МОЗ розширило перелік країн «червоної зони» до 47

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 18 грудня цей показник становить 410,9.

До червоної зони віднесено 47 країн, серед яких Італія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Швеція, Латвія, США, Грузія, Молдова та інші, а також 12 країн, дані щодо яких відсутні.

Водночас у зеленій зоні опинилися Польща, Велика Британія, Німеччина, Канада, Іспанія, Франція, Греція, Білорусь, Бельгія, Південна Корея, Єгипет, Таїланд, Австралія та ін.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за час пандемії лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, зокрема за добу 12 630.