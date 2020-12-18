Зеленський порадив молоді пройти власний шлях – з перешкодами, стінами та «граблями»

Президент Володимир Зеленський переконаний, що нинішнє молоде покоління є надією для нашої держави, яке відрізняється від своїх батьків, і порадив ставити амбітні цілі та рухатися своїм власним, унікальним життєвим шляхом.

Про це Глава держави зазначив у відеозверненні до цьогорічного Всеукраїнського онлайн-форуму Національної ради дітей і молоді, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За його словами, цей захід об’єднав 15 тисяч лідерів шкільного самоврядування.

“Я думаю, ви часто чули, що ваше покоління є надією України. І це абсолютна правда. Ви мислите інакше, ніж ми, ніж наші батьки. Ви народились у незалежній, демократичній державі, у цифровому світі, у новому тисячолітті. Тисячолітті великих викликів, але водночас і великих можливостей. Коли не обов’язково чекати 10 або 20 років, щоб чогось досягти, коли ще навчаючись у школі, можна створити успішний стартап, виступити на Генасамблеї ООН, стати відомим для мільйонів людей просто завдяки камері на телефоні та своїй фантазії. Тож чи потрібно взагалі мотивувати вас до дій? Думаю, питання риторичне”, - сказав Президент.

На його думку, наразі лідери-школярі самі все чудово знають і розуміють, чого хочуть, є розумними, талановитими, амбітними та сміливими.

Водночас Президент розповів учасникам форуму, що вагання, нерішучість, невпевненість заважають і гальмують, з’їдають час та енергію для руху до мети.

“Здавалося, висновок тут очевидний? Не вагайтесь, не звертайте зі шляху та впевнено йдіть до кінця. Насправді не зовсім так. Бо моя друга порада – сумнівайтесь. Навіть коли рішення здається очевидним, ідея – стовідсотковою, інформація достовірною. Адже все може виявитися зовсім навпаки. Тому – сумнівайтесь”, - сказав Зеленський.

Водночас він пояснив, що такі різнопланові поради означають, що однаково можуть заважати як постійні сумніви, так і надмірна самовпевненість.

“Щоб зрозуміти, як саме діяти, вам треба пройти власний шлях – з перешкодами, стінами, скепсисом, зачиненими дверима та розставленими граблями. На них обов’язково доведеться наступити й набити свої ґулі. Зробити свої помилки, щоб зробити свої висновки. І в цьому сенс моєї третьої поради. Не сподівайтеся на мотиваційні промови й лекції з розвитку. Вони важливі, та не визначальні. Слухайте, але не слухайтесь беззаперечно. Дивіться, але не засліплюйтесь. Шукайте приклади для наслідування, але не кумирів”, - порадив Глава держави школярам.

Окрім того, він закликав молодь ставити перед собою амбітні цілі, але не ставати їхнім цілодобовим рабом, а також пам’ятати, що будь-які слова й поради – не істина в останній інстанції та не пряма вказівка до дій.

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“Генрі Форд і Стів Джобс, Сергій Корольов і Борис Патон стали собою без лекцій на Тедексі. І навіть без історій успіху, що продаються на всіх АЗС. У кожного з них був свій унікальний шлях у підручники з історії. Впевнений – і у вас також”, - зауважив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час спілкування з молодими підприємцями в першому інноваційному парку України (де працюють компанії, стартапи, дослідницькі лабораторії) закликав креативну українську молодь запропонувати ідеї змін у державі.

Фото: www.president.gov.ua