Креативна молодь має запропонувати свої ідеї змін у державі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб креативна українська молодь запропонувала ідеї змін у державі, а влада надала сигнал про готовність підтримати такі ідеї.

Про це він заявив під час спілкування з молодими підприємцями в першому інноваційному парку України, де працюють компанії, стартапи, дослідницькі лабораторії, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Було б добре, якби креативна молодь отримала від держави сигнал про готовність підтримати їхні ідеї, а вони натомість запропонували свої ідеї змін у державі. Тому що дійсно політичні процеси змінювати складно, а ззовні іноді ти бачиш картину краще», – сказав Зеленський.

На переконання Президента, важливо, щоб такі компанії запрошували представників влади, урядовців і розповідали їм про свої розробки та озвучували пропозиції.

«Мені здається, що це дуже добра філософія: допомагаючи людям, можна заробляти гроші, робити чистий бізнес», – підкреслив він.

Як повідомлялося, Президент Зеленський відвідав перший інноваційний парк України, де представники молодих IT-компаній презентували йому свої продукти та розробки.