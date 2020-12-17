В Україні можуть створити тимчасові центри вакцинації від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість створення тимчасових центрів вакцинації від коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації. Чому ми розглядаємо різні варіанти? Тому що для нас дуже важливо, що різні вакцини мають різний холодовий ланцюг для зберігання вакцини. Тому ми пропрацьовуємо всі етапи логістики, у який спосіб вона буде доставлятися. Тому що є вакцина, в якої умови зберігання мінус 70 градусів. Ми готові й до такого розвитку подій", - сказав Степанов.

За словами міністра, вакцинація буде здійснюватися на базі існуючих кабінетів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні 11 тис. 346 кабінетів щеплень.

Як сказав Степанов, також у МОЗ планують створити мобільні бригади з імунізації у всіх регіонах.

Степанов додав, що лікарі первинної медичної допомоги також будуть залучені до проведення вакцинації.

"Розрахунково можливості здійснення щеплень - ми можемо робити більш ніж 2 млн щеплень на тиждень, якщо будуть залучені всі без винятку", - сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

МОЗ розраховує на вакцинацію від COVID-19 щонайменше 21 млн осіб, перш за все із груп ризику: медиків, військовослужбовців, освітян, правоохоронців, людей із хронічними хворобами, літніх людей.

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В Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 тис. 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 тис. 047.