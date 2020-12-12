COVAX рекомендує Україні підготувати інфраструктуру для вакцинації

У відповідь на запит України глобальна ініціатива COVAX рекомендує підготувати інфраструктуру для зберігання та доставки вакцини.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає Укрінформ.

“Сьогодні ми отримали офіційного листа від виконавчої директорки глобальної ініціативи COVAX Аурелії Нгуєн. Вони підтверджують, що запит України успішно отриманий, він був валідований і верифікований, і далі ми вже переходимо в формальну площину спілкування з COVAX. В листі Аурелія Нгуєн каже про те, що ми зараз маємо сфокусуватися на питаннях підготовки нашої інфраструктури. І це треба зробити, щоб вакцинація стала можливою”, - розповів Кузін.

Він уточнив, що в першій половині наступного року COVAX планує доправляти вакцину по країнах. І нагадав, що Україна має отримати 8 млн доз, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися два рази з проміжком 21 день.

Також, за словами Кузіна, за 2,6 млрд грн, які закладені в проєкті бюджету, планується купувати вакцину від COVID-19 поза межами глобальної ініціативи COVAX.

“Все буде залежати від вартості вакцини, однак це 6-7 млн людей, яких можна буде вакцинувати. Тому зараз ми маємо фокусуватися на стратегії вакцинації і на максимальній мобілізації ресурсів”, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, за оцінками МОЗ на вакцинацію населення України необхідно 15 млрд грн.