Стартував конкурс соціального контенту про Україну Pitch UA

Офіційне онлайн-відкриття третього сезону конкурсу соціально вагомого контенту про єдину та різноманітну Україну Pitch UA відбулося 16 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

“Виготовлення соціально значущого контенту - це один з ефективних способів боротьби з інформаційними загрозами, які стоять перед Україною в цей непростий період”, - зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

У межах нового сезону буде чотири теми проєктів: "Я відчуваю зміни: реформуючи Україну"; "Об'єднуючи Україну: єдність у різноманітності"; "Медіа мають значення"; "Російськомовний контент: з'єднати роз'єднане".

Проєкти можна подавати до 27 січня 2021 року.

Конкурс організує компанія Media Resources Management (MRM) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та сприяння Міністерства культури та інформаційної політики.

Цим конкурсом USAID запускає проєкт «USAID Transformation Communications Activity», основна мета якого – побудова партнерства та ефективної комунікації між урядом України, креативним сектором та громадянським суспільством для зміцнення української демократії за допомогою інноваційних комунікаційних ініціатив.