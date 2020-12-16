Стартував конкурс соціального контенту про Україну Pitch UA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
“Виготовлення соціально значущого контенту - це один з ефективних способів боротьби з інформаційними загрозами, які стоять перед Україною в цей непростий період”, - зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.
У межах нового сезону буде чотири теми проєктів: "Я відчуваю зміни: реформуючи Україну"; "Об'єднуючи Україну: єдність у різноманітності"; "Медіа мають значення"; "Російськомовний контент: з'єднати роз'єднане".
Проєкти можна подавати до 27 січня 2021 року.
Конкурс організує компанія Media Resources Management (MRM) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та сприяння Міністерства культури та інформаційної політики.
Цим конкурсом USAID запускає проєкт «USAID Transformation Communications Activity», основна мета якого – побудова партнерства та ефективної комунікації між урядом України, креативним сектором та громадянським суспільством для зміцнення української демократії за допомогою інноваційних комунікаційних ініціатив.