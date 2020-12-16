Україна й Італія домовилися про культурне співробітництво на п'ять років

Міжурядову Програму культурного співробітництва між Україною та Італією на 2021-2025 роки підписано у середу, 16 грудня.

Підписи під документом поставили міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та заступник міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Манліо Ді Стефано, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"Тепер спільно із Італією ми сприятимемо розвитку культури, посилюватимемо міжкультурний обмін, співпрацюватимемо із мистецькими центрами та спілками, протидіятимемо незаконній торгівлі об’єктами культурної спадщини", – прокоментував Ткаченко.

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За його словами, програма відкриє більше можливостей для українських та італійських кінематографістів, режисерів, продюсерів, асоціацій, а митці, об’єднання та спілки матимуть сприятливіші умови для участі у мистецьких заходах обох країн.

Крім того, буде встановлено прямі контакти між архівами, бібліотеками та музеями, що допоможе дослідженню історичних та документальних матеріалів, пов’язаних із українськими надбаннями в Італії та навпаки, підкреслив міністр.