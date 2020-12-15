Ткаченко анонсував створення двох інституцій з охорони культурної спадщини

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено кошти на створення двох інституцій - Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції охорони культурної спадщини.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

«Серед нового... також створення двох нових інституцій: Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції охорони культурної спадщини», - зазначив Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, ухвалила державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.

У держбюджеті на сферу культури та інформполітики виділено 12 млрд 524 млн 251,1 грн.