Уряд дав добро на закупівлю ліків, яких немає у COVID-протоколі

Кабінет Міністрів ухвалив зміни в постанову КМУ № 333 від 2009 року, якими передбачив можливість закупівлі лікарських засобів, які зареєстровані в Україні, але не включені до Нацпереліку.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, передає Укрінформ.

“Вказаною постановою також передбачена можливість закупівлі лікарських засобів, зареєстрованих в Україні в установленому законом порядку та не включених до Нацпереліку. Умовою для цього визначено задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку. Необхідність запропонованих змін до постанови викликана необхідністю проведення закупівель лікарських засобів, включених до Переліку 1, Переліку 2 та до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19”, - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Таким чином, як зазначається в пояснювальній записці, це дасть змогу збільшити доступ пацієнтів до ліків, які необхідні для лікування COVID-19.

Вимогами постанови №333 від 2009 року лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

У вересні 2020 року КМУ вніс зміни до цієї постанови, якими її вимоги не поширюються на закупівлю вакцин проти грипу та гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволених до застосування в Україні.