Аптеку оштрафували за продаж ліків “Антикоронавірус”

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало ТОВ "Группа "Аптекарь" у розмірі 30 тисяч гривень за виробництво та розповсюдження препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу".

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

Він додав, що препарат продавався під назвою "Антикоронавірус".

"Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" є. Ми провели опитування, і з'ясували, що при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "Антикоронавірус", зокрема препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості", - розповів Хмельницький.

Він зазначив, що це була "свідома омана людей".