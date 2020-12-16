Назвали переможців Радіодиктанту національної єдності

Переможців Радіодиктанту національної єдності оголосили 16 грудня у прямому ефірі UA: Українське радіо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив член правління НСТУ, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, після проведення 9 листопада Радіодиктанту національної єдності перший канал Українського радіо отримав близько 16 тисяч листів — майже 13,8 тис. електронних та 2 тисячі паперових.

“Ми готові оголосити переможців — їх 17. Без жодної помилки у нас є один лист — від нашої радіослухачки Гоянюк”, - сказав Хоркін.

За його словами, у довідці слухачка повідомила, що писала радіодиктант удвадцяте. За освітою жінка лікар-бактеріолог, їй 74 роки, мешкає у Львові.

“З однією помилкою написала радіослухачка Анна. З двома помилками - 15 листів. Це теж переможці”, - сказав Хоркін і назвав їхні імена.

Він нагадав, що текст радіодиктанту написав відомий поет і видавець Іван Малкович, а консультувала і редагувала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Зачитала радіодиктант відома актриса Римма Зюбіна.

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Своєю чергою ведучий Роман Коляда розповів, що переможці отримають книжки «Антологія української поезії» та збірки поезій Ліни Костенко, які надав Іван Малкович. Ще будуть призи від Спільноти відповідального вчительства — це книжка Світлани Тараторіної "Оця Марія звірів малювала" про видатну українську художницю Марію Примаченко та зручна фетрова кишенька для навушників, грамоти тощо.

Окрему нагороду отримають учасники, які писали диктант шрифтом Брайля. Їхні роботи на волонтерських засадах перевірила Марина Потеляхіна, яка працює у Київській центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих ім. М.Островського. Подарунком для учасників з вадами зору стануть аудіокнижки, які записало UA: Радіо Культура.

Усі переможці також отримають сертифікати на відвідання головного офісного студійного комплексу Українського радіо на Хрещатику, 26.

Гість програми уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь подякував організаторам за проведення 20-го Радіодиктанту національної єдності.

“Для нас, Секретаріату уповноваженого, це надзвичайна подія, бо саме такими заходами ми зміцнюємо рівень володіння державної мови. Ми закликаємо тих, хто не володіє (українською мовою - ред.) або володіє на невисокому рівні, до написання радіодиктанту”, - сказав Кремінь.

Він нагадав, що цьогоріч до написання диктанту долучився Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а також зауважив, що з наступного року треба змінювати формат заходу.

“Хотілося би зробити більш масовим цей диктант. Я точно знаю, що в багатьох школах України вчителі, директори організовували таку роботу, до якої були долучені педагогічні працівники, старшокласники, і вони на своєму рівні перевіряли ці тексти. І очевидно, в зв’язку з тим, що Центр оцінювання якості освіти дійсно співпрацює з обласними інститутами післядипломної педосвіти, університетами менеджменту освіти, вони могли би стати опорними пунктами для написання подальших текстів і мати мандат для здійснення перевірок”, - зазначив уповноважений із захисту державної мови.

Крім того, на його думку, мають бути і заохочувальні призи для тих, хто долучився до радіодиктанту. "Я кажу про номінацію наймолодших учасників", - уточнив Кремінь.