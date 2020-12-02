У банках, аптеках та бібліотеках: Кремінь нагадав, де з 16 січня мають перейти на українську

Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", – зауважив Кремінь.

Він також закликав українців у разі порушення їхніх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертатися до уповноваженого із захисту державної мови.

Читайте також: Кремінь закликає скасувати рішення про регіональні мови у восьми областях

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.