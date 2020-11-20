Кремінь закликає скасувати рішення про регіональні мови у восьми областях

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці уповноваженого з захисту державної мови.

“Незважаючи на те, що Закон «Про засади державної мовної політики» визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані”, - зазначив уповноважений.

За його словами, відповідно до частини 7 статті 1 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набрав чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

“Відповідно до закону, усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність. Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства”, - підкреслив Кремінь.

Він зазначив, що скасування відповідних рішень окремих органів місцевого самоврядування для держави є надзвичайно важливим, оскільки вони суперечать та порушують вимоги, передбачені статтею 10 Конституції України, рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99, Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

“Забезпечення належного функціонування державної мови - це інструмент об’єднання українського суспільства, засіб зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежності та національної безпеки”, - наголосив Кремінь.