Кремінь відстоюватиме позиції української мови на радіо і ТБ разом із Нацрадою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк домовилися про консолідацію зусиль щодо зміцнення позицій державної мови в телерадіопросторі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Уповноваженого у Фейсбуці.

"Учасники зустрічі висловилися за посилення співпраці між двома державними органами та домовилися про створення спільної робочої групи, яка розробить Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Цей документ, відповідно до чинного законодавства, затвердять спільним наказом", - йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-зустрічі Кремінь зазначив, що Секретаріат Уповноваженого отримує численні звернення та скарги щодо постійних порушень мовного законодавства окремими телеканалами та радіостанціями.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.