ВР ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році

Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році".

Як передає кореспондент Укрінформу, проєкт №4478 підтримали 238 народних депутатів.

Постановою визначається перелік найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2021 році мають відзначатися на загальнодержавному рівні. Документом створюються належні правові підстави для організаційної підготовки до їх відзначення.

Серед пам'ятних дат, запропонованих до відзначення на державному рівні у наступному році, - 30 років від дня ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України (24.08.1991) та проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності України (01.12.1991); 25 років від дня ухвалення Конституції України (28.06.1996); 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921–1923 років в Україні (День пам’яті – 27.11.2021); 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру (29–30.09.1941, День пам'яті – 29.09.2021); 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні (День пам’яті – 27.11.2021); 75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (04.11.1946), 400 років із часу Хотинської битви (липень–жовтень 1621) та ін.