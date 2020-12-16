Збільшення фінансування сектору безпеки є принциповою позицією Президента – Данілов

Збільшення видатків на фінансування сектору безпеки і оборони – це принципова позиція Президента України.

Про це сказав, коментуючи ухвалений бюджет у частині фінансування сектору безпеки і оборони, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр РНБО.

Витрати на безпеку і оборону в наступному році передбачено в обсязі не менше 267 287,9 млн грн., або не менше 5,93% від ВВП.

Відповідний плановий показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.

За словами Данілова, при доопрацюванні бюджету було враховано рішення РНБО від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

Цим рішенням Кабінетові Міністрів доручено у 2021 році вжити заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони за пріоритетними напрямами.

Данілов відзначив, що збільшення видатків на фінансування сектору безпеки і оборони – принципова позиція Президента України Володимира Зеленського у питаннях забезпечення національної безпеки.

«Переозброєння армії, посилення розвідувальних спроможностей, кібербезпеки, підтримка вітчизняного ОПК, соціальний захист військовослужбовців – серед найголовніших наших пріоритетів», - сказав він.

Як повідомлялось, 15 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік».