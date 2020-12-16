У Раді Європи відзначають зменшення кількості в'язнів в Україні

У Раді Європи вітають позитивні тенденції щодо зменшення кількості ув'язнених в Україні, але закликають продовжувати реформу пенітенціарної системи.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у доповіді Комітету Ради Європи з питання запобігання катуванням.

«Комітет вітає позитивні тенденції щодо зниження кількості ув'язнених та закликає українське керівництво продовжувати реформу пенітенціарної системи», - зазначається в документі.

У РЄ констатують, що на період відвідування членами комітету України у серпні 2020 року кількість в'язнів становила близько 51 тисячі (без урахування тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу), що дорівнює 143 особам на 100 тис. населення. У 2017 році ув'язнених було 57 тисяч.

Водночас у Раді Європи наголошують: кількість ув'язнених в Україні залишається великою, що засвідчує надмірне застосування заходів, пов'язаних з триманням під вартою.

У зв’язку з цим комітет закликає владу України зробити кроки для забезпечення застосування запобіжних заходів, альтернативних ув'язненню.