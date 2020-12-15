Понад 900 українських жінок отримали звання «Мати-героїня»

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №568/2020 від 15 грудня 2020 року «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Як передає Укрінформ, текст указу розміщений на сайті глави держави.

Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей відзначено 901 українську жінку.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.