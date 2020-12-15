Зеленський відзначив нагородами та званнями п’ятьох суддів у відставці
Відповідний указ №569/2020 від 15 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Як ідеться в документі, нагороди і звання присвоєно “за значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм”.
Президент, зокрема нагородив суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці Наталію Славгородську орденом княгині Ольги III ступеня.
Звання «Заслужений юрист України» присвоєні судді апеляційного суду Хмельницької області у відставці Людмилі Дуфнік, судді Київського апеляційного суду у відставці Миколі Панченку, судді Одеського апеляційного господарського суду у відставці Володимиру Пироговському та судді апеляційного суду Черкаської області у відставці Василю Ювшину.
Як відомо, 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. Свято встановлено згідно з указом Президента від 8 грудня 2000 року.
Фото: president.gov.ua