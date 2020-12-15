Зеленський відзначив нагородами та званнями п’ятьох суддів у відставці

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями п’ятьох суддів у відставці з нагоди Дня працівників суду.

Відповідний указ №569/2020 від 15 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Як ідеться в документі, нагороди і звання присвоєно “за значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм”.

Президент, зокрема нагородив суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці Наталію Славгородську орденом княгині Ольги III ступеня.

Звання «Заслужений юрист України» присвоєні судді апеляційного суду Хмельницької області у відставці Людмилі Дуфнік, судді Київського апеляційного суду у відставці Миколі Панченку, судді Одеського апеляційного господарського суду у відставці Володимиру Пироговському та судді апеляційного суду Черкаської області у відставці Василю Ювшину.

Як відомо, 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. Свято встановлено згідно з указом Президента від 8 грудня 2000 року.

Фото: president.gov.ua