На правову допомогу українським заручникам Кремля направлять 5,1 мільйона

На правову допомогу незаконно ув'язненим Росією українцям та їхнім родинам, а також для розв'язання проблем соціальної адаптації, реабілітації та реалізації інших прав і потреб визволених з полону осіб направлять 5,1 млн грн.

Як передає Укрінформ, таке рішення було ухвалене на засіданні Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соцзахист, інформує Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Телеграмі.

«Під час засідання міжвідомчою комісією розглянуто 62 справи та ухвалено рішення про виплату 51 особі грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн. Таким чином, ще 5,1 млн грн будуть направлені на правову допомогу незаконно позбавленим свободи громадянам України та їхнім родинам, а також для розв'язання питань щодо соціальної адаптації, реабілітації та реалізації інших прав і потреб звільнених з полону осіб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Омбудсмана заявляли, що наразі в Україні закон щодо соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, держава не виконує в повному обсязі.

Фото: Радіо Свобода