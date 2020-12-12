У заручниках окупантів на Донбасі перебуває 251 українець – омбудсмен

У заручниках окупантів на Донбасі перебуває 251 громадянин України, однак здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи наразі неможливо.

Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час робочої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс, передає Укрінформ із посиланням на сторінку Омбудсмена у Фейсбуці..

"... У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 251 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням пані Посла звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідного моніторингу", - зазначила Денісова.

Омбудсмен також закликала пані Мелінду звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

"Адже в ній є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомості про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовим особам, включаючи Уповноваженого ВРУ з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля", - уточнила Денісова.

Співрозмовниці також обговорили можливість співпраці щодо надання технічної та експертної підтримки у посиленні інституційної спроможності Офісу Омбудсмена України через створення Просвітницького центру з прав людини з представництвами у регіонах задля підвищення правової обізнаності громадян у своїх правах.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений ВР Людмила Денісова засудила незаконне рішення підконтрольного РФ так званого “Верховного суду Криму”, який заочно ухвалив рішення щодо присудження 19 років позбавлення волі кримському татарину Ленуру Іслямову.