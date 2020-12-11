Італійські журналісти в зоні ООС знімали фільм за участю Марківа

У районі проведення операції Об'єднаних сил за участю бійця Національної гвардії Віталія Марківа відбулися зйомки документальної стрічки «Crossfire» щодо обставин загибелі італійського журналіста Андреа Роккелі.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Укрінформ.

У районі ООС італійські журналісти знімали фільм «Crossfire» / Фото: НГУ

«У районі проведення ООС відбулося фільмування документальної стрічки «Crossfire» («Перехресний вогонь» – ред.), ініційованого групою італійських журналістів, з залученням військовослужбовців НГУ, які виконують завдання в ООС та однієї з українських кінокомпаній. Основною тематикою й ідеєю фільму було висвітлення подій та обставин, що стосуються загибелі журналіста Андре Роккелі і його перекладача Андрія Миронова у 2014 році та справи нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у причетності до даного інциденту», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що разом зі знімальними групами до району ООС прибув і сам Марків – щоб зустрітися з побратимами, з якими разом виконували на цих позиціях службово-бойові завдання кількома роками раніше.

«Італійські колеги поставили собі за мету показати усьому світу правду – і я із задоволенням допомагаю їм це зробити. Разом зі знімальною групою ми побували в місцях, де точилися запеклі бої, вони побачили та відзняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їхній колега Андреа Рокеллі. Особисто для мене цей фільм – ще один доказ моєї непричетності до злочину, за який мене несправедливо засудили та протримали у в’язниці майже три з половиною роки», - повідомив Марків.

У Нацгвардії поінформували, що упродовж кількох днів знімальні групи працювали на різних локаціях, а також спілкувалися з нацгвардійцями, щоб отримати повну та об’єктивну картину того, що сталося, і донести цю інформацію як до італійського суспільства та української громадськості, так і до світової спільноти в цілому.

Режисер фільму Лоренцо Станцані зазначив, що цей фільм – про правду і про реальний стан речей, «це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та перекручуванню фактів».

«А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі – завершити зйомки цього фільму та показати його всьому світу в пам’ять про нашого колегу та друга Андреа Рокеллі, який загинув тут шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню подій травня 2014 року і того дня, коли Андреа загинув», - повідомив режисер.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці в Італії.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.