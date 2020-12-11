Італійські журналісти в зоні ООС знімали фільм за участю Марківа
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Укрінформ.
У районі ООС італійські журналісти знімали фільм «Crossfire» / Фото: НГУ
«У районі проведення ООС відбулося фільмування документальної стрічки «Crossfire» («Перехресний вогонь» – ред.), ініційованого групою італійських журналістів, з залученням військовослужбовців НГУ, які виконують завдання в ООС та однієї з українських кінокомпаній. Основною тематикою й ідеєю фільму було висвітлення подій та обставин, що стосуються загибелі журналіста Андре Роккелі і його перекладача Андрія Миронова у 2014 році та справи нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у причетності до даного інциденту», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що разом зі знімальними групами до району ООС прибув і сам Марків – щоб зустрітися з побратимами, з якими разом виконували на цих позиціях службово-бойові завдання кількома роками раніше.
«Італійські колеги поставили собі за мету показати усьому світу правду – і я із задоволенням допомагаю їм це зробити. Разом зі знімальною групою ми побували в місцях, де точилися запеклі бої, вони побачили та відзняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їхній колега Андреа Рокеллі. Особисто для мене цей фільм – ще один доказ моєї непричетності до злочину, за який мене несправедливо засудили та протримали у в’язниці майже три з половиною роки», - повідомив Марків.
У Нацгвардії поінформували, що упродовж кількох днів знімальні групи працювали на різних локаціях, а також спілкувалися з нацгвардійцями, щоб отримати повну та об’єктивну картину того, що сталося, і донести цю інформацію як до італійського суспільства та української громадськості, так і до світової спільноти в цілому.
Режисер фільму Лоренцо Станцані зазначив, що цей фільм – про правду і про реальний стан речей, «це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та перекручуванню фактів».
«А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі – завершити зйомки цього фільму та показати його всьому світу в пам’ять про нашого колегу та друга Андреа Рокеллі, який загинув тут шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню подій травня 2014 року і того дня, коли Андреа загинув», - повідомив режисер.
Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці в Італії.
Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.