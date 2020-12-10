Конституційний Суд відмовився розглядати подання щодо карантину вихідного дня

Велика палата Конституційного Суду відмовила у відкритті провадження у справі за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності запровадження так званого карантину вихідного дня.

Як повідомили Укрінформу у КСУ, рішення ухвалено у четвер.

У КСУ зазначили, що суд прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що оспорюване положення пункту 15 постанови Кабміну № 641 уже втратило чинність.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

Цією постановою уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада, який передбачав обмеження роботи громадських закладів у вікенд. Згідно з документом, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, заборонялося приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, були закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.