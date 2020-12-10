В Україні з початку року виплатили 10,7 мільярда за лікарняними

Фонд соціального страхування України з початку року направив на виплату лікарняних 10 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України.

«З початку року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності на загальну суму 10 мільярдів гривень. Загалом станом на сьогодні ФССУ виплатив застрахованим особам 10,7 млрд грн допомог по тимчасовій непрацездатності (сума враховує заяви-розрахунки, подані роботодавцями у кінці грудня 2019 року та профінансовані у січні 2020-го)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж січня-листопада поточного року прийнято на оплату лікарняні листки спільною тривалістю 29 мільйонів 958 тисяч 759 днів. Допомоги вже профінансовано для 2,1 мільйона осіб. Зі вказаної кількості днів - 338 тисяч 507 становить оплачена за кошти ФССУ ізоляція від COVID-19, на що направлено 66 млн гривень.

Також повідомляється, що за 1 мільйон 820 тисяч 954 днів догляду за хворими дітьми або родичами Фонд соцстраху компенсував втрачений заробіток на суму 559,3 млн гривень.

У ФССУ наголошують на відсутності затримок із фінансування по жодній зі статей видатків та запевняють, що оплата здійснюється вчасно та в повному обсязі.